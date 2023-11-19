İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu. Saldırıda yaralanan olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 10 kadar havan mermisiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.