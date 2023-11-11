İsrail, Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Detaylar daha sonra paylaşılacak.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan kısa açıklamada, Hizbullah'a ait "hedeflerin" vurulduğu, detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail basınında, söz konusu saldırıların Lübnan'dan yapılan roket ve havan atışlarına karşılık yapıldığı haberleri yer aldı.

Lübnan'daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.