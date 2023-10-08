İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu

İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.

Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, haziran ayında iki çadırı İsrail işgalinde olup Lübnan'a ait olan Kefr Şuba'ya yakın bölgelere kurmuştu.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlenmişti.