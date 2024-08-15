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İsrail Heyeti Ateşkes Müzakereleri İçin Doha'ya Gidiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesini onayladığını duyurdu. ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için müzakerelere yeniden başlamaya çağıran ortak bir açıklama yayınlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesini onayladığı duyurdu.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için müzakerelere yeniden başlamaya çağıran ortak bir açıklama yayınlamış, İsrail, 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de yapılması planlanan görüşmelere müzakereciler göndereceğini ifade etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail heyetinin yarın Doha'ya hareket etmesini ve müzakereleri yürütme yetkisini onayladı" denildi.

KAYBEDECEK DAHA FAZLA ZAMANIMIZ YOK DENİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze'de ateşkes müzakerelerine yeniden başlanması ve rehinelerin serbest bırakılmalarına ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkını hem de uzun süredir acı çeken rehineleri ve ailelerini derhal rahatlatmanın zamanı gelmiştir. Ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir. Üçümüz ve ekiplerimiz aylardır yorulmak bilmeden çalışarak bir çerçeve anlaşma oluşturduk ve şu anda masada sadece uygulamaya ilişkin ayrıntılar kaldı. Bu anlaşma Başkan Biden tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde ana hatlarıyla açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanmaktadır.

Kaybedecek daha fazla zaman ya da daha fazla gecikme için herhangi bir tarafın bahanesi yoktur. Rehineleri serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir. Arabulucular olarak, gerekirse, kalan uygulama sorunlarını tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde çözen nihai bir köprü önerisi sunmaya hazırız. Kalan tüm açıkların kapatılması ve anlaşmanın daha fazla gecikmeden uygulanmaya başlanması için her iki tarafa da 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de acil görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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