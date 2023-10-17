İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hamas yetkilisi Ayman Nofal'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 11'inci günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üst düzey Hamas yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, iç istihbarat servisi Şin Bet ve askeri istihbaratın ortak çalışması ile düzenlenen hava harekatı ile Hamas'ın Genel Askeri Konseyi üyesi ve Merkezi Gazze Tugayı Başkanı Ayman Nofal'ın öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Nofal'ın İsrail'e ve güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırıyı yönettiği ve Hamas'ın roket atışlarını yönlendirdiği belirtildi. Nofal'ın 25 Haziran 2006 tarihinde kaçırılan İsrail askeri Gilad Şalit'ın kaçırılmasında da rol oynadığı aktarılan açıklamada, Nofal'ın Hamas'ın en baskın üst düzey yetkililerden biri ve İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'e yakın olduğu belirtildi.

Hamas Nolaf'ın ölümünü doğruladı

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise, Nofal'ın Bureij Mülteci Kampına düzenlenen saldırıda öldürüldüğü doğrulandı. - TEL AVİV