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İsrail Hava Saldırısı: Beyrut'ta 6 Ölü

İsrail Hava Saldırısı: Beyrut'ta 6 Ölü
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı ise eğitime hafta sonuna kadar ara verildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. IDF'ten yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri Beyrut'ta hedefli bir saldırı düzenledi" denildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Abbas El-Halebi ise eğitim ve öğretime hafta sonuna kadar ara verildiğini ifade etti. Açıklamada, "Belirli bölgelerdeki eğitim, meslek ve üniversite kurumlarının kapatılmasını ve diğer bölgelerdeki derslerin askıya alınmasını gerektiren devam eden koşullar nedeniyle, Güney, Nebatiye, Bekaa, Baalbek-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki devlet ve özel okulların, liselerin, enstitülerin ve meslek okullarının kapatılması bu hafta sonuna kadar uzatılmıştır. Derslerin askıya alınması Beyrut, Lübnan Dağı, Kuzey ve Akkar vilayetlerinde, Lübnan Üniversitesi ve tüm Lübnan bölgelerindeki özel yüksek öğrenim kurumları da dahil olmak üzere bu hafta sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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