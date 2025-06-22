İsrail Hava Sahası Yeniden Uçuşa Açıldı
ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından kapatılan İsrail hava sahası, yeniden uçuşlara açıldı.
ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından geçici olarak kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından tedbir amaçlı kapalı tutulan İsrail hava sahasının yeniden uçuşa açıldığı bildirildi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, geçici olarak kapatılan hava sahasının yerel saatle 14.00'te yeniden açıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya