İsrail Hava Kuvvetleri, yurtdışında bulunan askerleri ülkeye getirdi

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçakları Karnaf ve Shimshon, düzenlenen operasyona dahil etmek üzere yurt dışında yaşayan İsrail askerlerini ülkeye getirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçakları Karnaf ve Shimshon, düzenlenen operasyona dahil etmek üzere yurt dışında yaşayan İsrail askerlerini ülkeye getirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden dün gece yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Karnaf ve Shimshon, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) savaşın devamı için ilave güç toplama çabalarının bir parçası olarak Demir Kılıçlar Savaşı'na katılmak üzere yurtdışında bulunan yüzlerce IDF savaşçısını İsrail'e geri getirdi" denildi.