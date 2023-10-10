İsrail Hava Kuvvetleri Kuzeyde Saldırı İhbarını İnceliyor

İsrail Hava Kuvvetleri, Golan Tepeleri ve Yukarı Celile'de saldırı ihbarını değerlendiriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri güçlerine, Hava Kuvvetleri uçakları eşlik ediyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeyde bulunan Golan Tepeleri ve Yukarı Celile'de saldırı olduğuna ilişkin alınan ihbarın incelendiğini duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri ve Yukarı Celile'nin hava sahasına bir saldırı ihbarı alan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) güçlerine, bölgede konuşlanmış ve bölgeyi tarayan Hava Kuvvetleri uçakları eşlik etmektedir" denildi.