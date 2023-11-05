İsrail Hava Kuvvetleri Hamas ve Hizbullah'ı hedef aldı

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas, Lübnan sınırında ise Hizbullah'ın hedef alındığını duyurdu. Hava kuvvetleri, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Ayrıca savaş uçakları bir binanın çatısında bulunan Hamas'a ait bir terör altyapısına saldırdı' denildi.

Hava kuvvetleri, Lübnan bölgesinden İsrail'e yönelik roket saldırıları olduğunu ancak İsrail topraklarına düşmediğini belirtti.