İsrail Hava Kuvvetleri Hamas Hedeflerini Bombaladı

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının işgal altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Hamas hedeflerini bombaladığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 'Savaştayız' açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının işgal altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Hamas hedeflerini bombaladığını duyurdu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Savaştayız" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada "İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı onlarca savaş uçağı şu anda Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait hedefleri çeşitli noktalarda vuruyor" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bir video mesaj paylaşarak "İsrail vatandaşları, savaştayız - bir operasyonda değil – savaştayız" dedi.