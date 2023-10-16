İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'a ait 250 hedefi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile ortak operasyonlarla Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu ifade edilen 250 hedefin vurulduğunu duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile ortak operasyonlarla Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu ifade edilen 250 hedefin vurulduğunu duyurdu.

IAF'tan yapılan açıklamada, 'Hamas'ın ulusal güvenliğinin güney bölgesi komutanı ortadan kaldırıldı. Savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar Gazze Şeridi'ndeki terörist hedeflere saldırmaya devam ediyor. IDF gün boyunca çoğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere yaklaşık 250 askeri hedefe saldırdı' denildi.