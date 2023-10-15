İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'ye Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 9'uncu gününde de devam ediyor. Saldırılarda Nukhba güçlerinin komutanı Billal Al Kedra öldürüldü ve 100'den fazla hedef vuruldu.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 9'uncu gününde de devam ediyor. Hava Kuvvetleri, saldırılarda Nukhba güçlerinin komutanı Billal Al Kedra'nın öldürüldüğünü ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu belirtti.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyen IAF savaş uçakları dün gece Han Yunus'un güneyindeki Kibbutz Nirim katliamından sorumlu Nukhba güçlerinin komutanı Billal Al Kedra'yı öldürdü. Hamas mensupları da öldürüldü" denildi.

"100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU"

IAF, yapılan saldırılarda 100'den fazla hedefin vurulduğunu belirterek, "IAF ayrıca Zaytun, Han Yunus ve batı Cebaliye'de bulunan yüzden fazla askeri hedefi vurdu. Bu saldırılar Hamas'ın operasyonel komuta merkezlerini, askeri yerleşkelerini, düzinelerce fırlatma rampasını, tanksavar füze fırlatma mevzilerini ve gözlem noktalarını hedef alarak örgütün kabiliyetlerini etkilemiştir" denildi.