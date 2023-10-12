İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'ye Saldırı Görüntülerini Yayınladı

İsrail Hava Kuvvetleri, dün gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'ndeki binaların hedef alındığı anlar yer aldı. Atılan bombaların ardından meydana gelen patlamalar sonrası binaların ağır hasar aldığı, bazılarının ise yıkıldığı görüldü. Hava kuvvetleri, vurulan hedeflerin 'Hamas'a ait yerleşimler' olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 1200'Ü AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1203'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 5 bin 763'e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan çocukların ve sivillerin fotoğraflarını paylaştı.