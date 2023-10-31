İsrail Hava Kuvvetleri Gazze ve Lübnan'da Hedefleri Vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 hedefin vurulduğunu ve Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının da hedef alındığını açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 hedefin vurulduğunu duyurdu. Hava kuvvetleri, Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının da hedef alındığını belirtti.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında terör örgütü Hamas mensubu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi; yüzlerce askeri hedef imha edildi. Şin Bet ve İman yönetimindeki İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) güçler son 24 saat içinde aralarında tanksavar ve roket fırlatma mevzileri, tünel şaftları ve terör örgütü Hamas'ın askeri yerleşkelerinin de bulunduğu yaklaşık 300 hedefi vurdu" denildi.

LÜBNAN DA VURULDU

İsrail'in Lübnan sınırındaki saldırıları da devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri açıklamasında, "Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları kısa bir süre önce terör örgütü Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapılarına saldırdı, saldırıya uğrayan altyapılar arasında örgüt tarafından kullanılan silahlar ve mevziler imha edildi" ifadelerine yer verildi.