İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki birçok noktayı hedef almaya devam ediyor. Beyt Hanun'da 80'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda 950 sivil öldü, 5 bin sivil yaralandı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki birçok noktayı hedef almaya devam ediyor. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, şeridin kuzeyinde Beyt Hanun'da 80'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri, başlatılan operasyonun 5'inci gününde de saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 80'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Al Furkan bölgesinde 200 hedefin, saldırıların devamında ise aynı bölgede 450 hedefin daha vurulduğu belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri, Al Furkan bölgesinin Hamas'ın İsrail'e karşı faaliyetlerinin yürüttüğü noktalardan biri olduğunu açıkladı.

FİLİSTİN: 950 SİVİL ÖLDÜ, 5 BİN SİVİL YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 950 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 bin sivilin ise yaralandığını duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde ise hava saldırıları sonucu oluşan yıkım gözler önüne serildi.