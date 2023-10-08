İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde 800 Noktayı Vurdu

- İsrail, Gazze Şeridi'nde 800 noktayı vurdu

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri'nin dünden bu yana Gazze Şeridi'nde 800 noktayı vurduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin dünden bu yana Gazze Şeridi'nde 800 noktayı vurduğunu aktararak, operasyonlara 50'den fazla savaş uçağının katıldığını ifade etti. Hagari, Beyt Hanun'un Hamas tarafından İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanıldığını belirterek, "Bölgeyi temizleyeceğiz ve teröristlere nerede olurlarsa olsunlar saldıracağız. Hamas, Gazze Şeridi halkına büyük bir felaket yaşattı. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Son birkaç saat içinde de dahil olmak üzere onlarca teröristi esir aldık. Zor soruların ve zorlu soruşturmaların zamanı gelecek, ancak şimdi savaştayız ve düşmana saldırıp kazanmakla meşgulüz" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 20'si çocuk 370 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 600 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.