İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, son 20 saatte İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 60 savaş uçağının kullanıldığı ifade edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 savaş uçağıyla yapılan saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, Gazze'ye 1000 tondan fazla bomba atıldığı belirtilerek, "İlk saldırı dalgası dün öğleden sonra saat 15: 00'te gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren saldırı sırasında Hava Kuvvetleri Beyt Hanun kentindeki 120 hedefe yüzlerce ton mühimmat attı. İkinci saldırı dalgası dün akşam saat 21: 00'de gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren bu saldırıda Hava Kuvvetleri Gazze'nin Sajaya bölgesindeki yaklaşık 120 hedefe 100 ton mühimmat atmıştır. Üçüncü saldırı dalgası bu gece saat 01: 00'de gerçekleştirildi ve 20'si askeri altyapı olmak üzere yaklaşık 25 hedefe saldırı düzenlendi. Bu sabah kısa bir süre önce tamamlanan dördüncü saldırı dalgasında ise Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi genelinde 500'den fazla hedefi vurdu" denildi.

ÜÇ GÜNDE YAKLAŞIK 1200 HEDEF VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında, 3 günde yaklaşık 1200 hedefin vurulduğunu belirtti. Saldırıların devam edeceği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar Hamas istihbarat birimlerince kullanılan 21 binanın hedef alındığı duyuruldu.