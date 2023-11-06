İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 450 Hedefi Vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 450 hedefin vurulduğunu duyurdu. Hava kuvvetleri, saldırılarda Hamas'a ait yerleşke ve mevzilerin hedef alındığını belirtti.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları terör örgütü Hamas'a ait aralarında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları, tanksavar mevzileri ve daha fazlasının bulunduğu yaklaşık 450 hedefi vurdu. Ayrıca deniz kuvvetleri de terör örgütünün karargahlarına, tanksavar füze fırlatma mevzilerine ve diğer gözlem noktalarına saldırdı. Amman ve Şin Bet'in istihbarat rehberliğinde Hava Kuvvetleri, aralarında terör örgütü Hamas'ın özel güvenliğinden sorumlu Cemal Musa'nın da bulunduğu komutanları da ortadan kaldırdı. Birliklerin savaştığı taburlardaki saha düzeyindeki komutanlar da ortadan kaldırıldı" denildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİN 770

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9 bin 770 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 bin 808 sivilinde yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 8'inin çocuk, 2 bin 550'sinin kadın, 596'sının ise yaşlı olduğu bilgisi paylaşıldı.