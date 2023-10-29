İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'de 450 Askeri Hedefi Vurdu
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İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Vurulan hedefler arasında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları ve tanksavar ateşleme mevzileri bulunuyor.
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 450 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları ve tanksavar ateşleme mevzilerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya