İsrail hapishanesindeki Filistinli 4 tutuklu açlık grevinde

İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli tutuklu, 6 gündür açlık grevi yapıyor. Tutuklular, idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için greve başladı.

İsrail hapishanesindeki Filistinli 4 "idari tutuklu" 6 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesindeki 4 tutuklunun 30 Temmuz'da başlattığı açlık grevine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu tutukluların açlık grevine başlamalarının ardından cezaevi yönetimince tek kişilik hücrelere konulduğu belirtildi.

Açlık grevini sürdüren Filistinli tutukluların isimlerinin "Seyf Kasım Hamdan (29), Usame Mahir Halil (23), Kusay Cemal Hıdır (25) ve Salih Rifat Rabaya (22)" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "idari tutukluluk" uygulamasını "suç" olarak gördükleri ve bu uygulamayı protesto etmek için açlık grevine başladıkları ifade edildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.