İsrail hapishanesindeki açlık grevi sayısı 6'ya yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde açlık grevine giren 'idari tutuklu' sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde açlık grevine giren "idari tutuklu" sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, idari tutuklu Muhammed Halluf (32) ve Kayid el-Fesfus'un (34) da açlık grevine başladığı belirtildi.

Halluf ve Fesfus ile İsrail hapishanesinde idari tutukluluğu reddederek açlık grevine başlayan Filistinli sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin 4 Ağustos'taki açıklamasında 4 Filistinlinin açlık grevini sürdürdüğü aktarılmıştı.

Açıklamada Filistinli tutukluların "Seyf Kasım Hamdan (29), Usame Mahir Halil (23), Kusay Cemal Hıdır (25) ve Salih Rifat Rabaya (22)" olduğu bilgisine yer verilmişti.

Söz konusu Filistinlilerin "idari tutukluluk" uygulamasını suç olarak gördükleri ve bu uygulamayı protesto için açlık grevine başladıkları ifade edilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.