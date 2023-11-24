İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri açıklandı
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı 'çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı' kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı. Serbest kalacak esirler arasında 24 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılmaları planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verildi.
Paylaşılan listedeki Filistinli esirlerin isimleri ve memleketleri şöyle:
Çocuklar:
Yusuf Ata / Ramallah
Kusay Ahmed / Beytüllahim
Cibril Gassan Cibril / Kalkilya
Muhammed Ebu Receb / El Halil
Ahmed Ebu Nuaym / Ramallah
Bera Rabai / El Halil
İbban Hammad / Kalkilya
Mutez Ebu Aram / El Halil
İyad Hatib / Doğu Kudüs
Leys Osman / Ramallah
Muhammed Derviş / Ramallah
Cemal Berahime / Eriha
Cemal Ebu Hamdan / Nablus
Muhammed Turabi / Nablus
Abdurrahman Rızk / Doğu Kudüs
Kadınlar:
Revvan Ebu Matar / Ramallah
Merih Bekir / Doğu Kudüs
Melek Süleyman / Doğu Kudüs
Amani Haşim / Doğu Kudüs
Nihayet Savvan / Doğu Kudüs
Feyruz el-Bev / Doğu Kudüs
Tahrir Ebu Seriyye / Nablus
Filistin Necm / Nablus
Vela Tanca / Tulkerim
Meryem Arafat / Nablus
Esil et-Titi / Nablus
Ezhar Assaf / Doğu Kudüs
Ragad el-Fenni / Tulkerim
Fatıma Bedir / Doğu Kudüs
Ravza Acime / Beytüllahim
Sara es-Suvise / Nablus
Fatıma Şahin / Beytüllahim
Semira el-Hirbavi / Doğu Kudüs
Semah Suf / Kalkilya
Fatıma Ebu Şellal / Nablus
Hanan e-Bergusi / Ramallah
Fatıma Amarine / Cenin
Zeyna Abdu / Doğu Kudüs
Nur et-Tahir / Nablus
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.
Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.