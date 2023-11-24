İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri açıklandı

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı 'çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı' kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı. Serbest kalacak esirler arasında 24 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılmaları planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verildi.

Paylaşılan listedeki Filistinli esirlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

Çocuklar:

Yusuf Ata / Ramallah

Kusay Ahmed / Beytüllahim

Cibril Gassan Cibril / Kalkilya

Muhammed Ebu Receb / El Halil

Ahmed Ebu Nuaym / Ramallah

Bera Rabai / El Halil

İbban Hammad / Kalkilya

Mutez Ebu Aram / El Halil

İyad Hatib / Doğu Kudüs

Leys Osman / Ramallah

Muhammed Derviş / Ramallah

Cemal Berahime / Eriha

Cemal Ebu Hamdan / Nablus

Muhammed Turabi / Nablus

Abdurrahman Rızk / Doğu Kudüs

Kadınlar:

Revvan Ebu Matar / Ramallah

Merih Bekir / Doğu Kudüs

Melek Süleyman / Doğu Kudüs

Amani Haşim / Doğu Kudüs

Nihayet Savvan / Doğu Kudüs

Feyruz el-Bev / Doğu Kudüs

Tahrir Ebu Seriyye / Nablus

Filistin Necm / Nablus

Vela Tanca / Tulkerim

Meryem Arafat / Nablus

Esil et-Titi / Nablus

Ezhar Assaf / Doğu Kudüs

Ragad el-Fenni / Tulkerim

Fatıma Bedir / Doğu Kudüs

Ravza Acime / Beytüllahim

Sara es-Suvise / Nablus

Fatıma Şahin / Beytüllahim

Semira el-Hirbavi / Doğu Kudüs

Semah Suf / Kalkilya

Fatıma Ebu Şellal / Nablus

Hanan e-Bergusi / Ramallah

Fatıma Amarine / Cenin

Zeyna Abdu / Doğu Kudüs

Nur et-Tahir / Nablus

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.