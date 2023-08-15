İsrail hapishanelerindeki Filistinliler açlık grevine devam ediyor

İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli, idari tutukluluk uygulamasını protesto amacıyla açlık grevine devam ediyor. Filistinli tutuklulardan ikisi 13, biri 9 diğerleri ise 6 gündür açlık grevinde. İsrail hapishanelerindeki idari tutukluların sayısı 1200'ü aşmış durumda.

İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli, "idari tutukluluk" uygulamasını protesto amacıyla açlık grevine devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto eden 9 Filistinliden ikisi 13, biri 9 diğerleri ise 6 gündür açlık grevinde. Filistinli 4 tutuklu ise 16 gün sürdürdükleri açlık grevini dün sonlandırdı.

İsrail'in cezaevlerinde "idari tutukluluk" uygulamasıyla tutulan Filistinlilerin sayısının da 1200'ü aştığı ifade edildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumu'ndan 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki idari tutukluların durumlarını ve hapishane şartlarını gözden geçirmek için uluslararası insan hakları komitesi kurulması çağrısında bulunulmuştu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.