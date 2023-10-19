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İsrail, Han Yunus'ta hastane yakınındaki bir evi vurdu: 7 ölü

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İsrail ordusunun, Han Yunus şehrinde bulunan Nasser Hastanesi yakınındaki bir evi hedef aldığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 13. günde devam ediyor.

- İsrail, Han Yunus'ta hastane yakınındaki bir evi vurdu: 7 ölü HAN YUNUS - İsrail ordusunun, Han Yunus şehrinde bulunan Nasser Hastanesi yakınındaki bir evi hedef aldığı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 13. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasser Hastanesi yakınındaki Al-Amal Mahallesi'nde Abu Odeh ailesine ait evi vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi.

Yerel kaynaklar, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Nasser Hastanesi'ne kaldırılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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