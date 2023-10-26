İsrail, Han Yunus'ta BM okulunun yakınını vurdu
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir okulun çevresini hedef aldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi ve ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
- İsrail, Han Yunus'ta BM okulunun yakınını vurdu
HAN YUNUS - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir okulun çevresini hedef aldı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 20 gündür sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı BM bünyesindeki bir okulun yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Yerel kaynaklar, ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya