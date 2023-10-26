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İsrail, Han Yunus'ta BM okulunun yakınını vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir okulun çevresini hedef aldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi ve ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.