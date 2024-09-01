İsrail, Hamas'ın rehinelerini öldürdüğünü açıkladı

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından Gazze’de tuttuğu rehinelerden altısının cesedine ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin Cumartesi günü Refah bölgesindeki bir yeraltı tünelinde bulunduğu belirtildi.

Ordu, rehinelerin isimlerini Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Uzman Çavuş Ori Danino olarak açıkladı.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, rehinelerin, cesetlerin bulunmasından kısa süre önce Hamas tarafından öldürüldüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da Amerikan vatandaşı olan Goldberg-Polin için bir taziye mesajı yayımladı ve haber karşısında “yıkıldığını” söyledi.

Gazze’de rehin tutulan insanların ailelerini temsil eden Rehine Aileleri Forumu isimli grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ulusa seslenerek rehinelerin sorumluluğunu üstlenmesini” talep etti.

Grup yaptığı açıklamada “Anlaşmanın imzalanmasındaki gecikme onların ve diğer pek çok rehinenin ölümüne neden oldu” dedi.

Grup ayrıca Pazar günkü Kudüs, Tel Aviv ve diğer pek çok şehirde düzenlenecek ve rehine takası anlaşması yapılmasını talep eden eylemler için de çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, Pazar sabahı ölümleri duyurduğu açıklamada, cesetlerin İsrail’e getirildiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da yayımladığı taziye mesajında, “İsrail Devleti adına aileleri tüm kalbimle kucaklıyor ve onları sağ salim evlerine getiremediğimiz için özür diliyorum” dedi.

Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıda 1200 kişiyi öldürmüş, 251 kişiyi de rehin almıştı.

Ardından İsrail, Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarına başlamış, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla kişiyi öldürmüştü.

ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk çabalarıyla ateşkes anlaşması için de çalışmalar bir süredir devam ediyor. Ateşkes anlaşması, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinliler ile Gazze’deki rehinelerin takasını da öngörüyor.

Öte yandan Gazze’de BM öncülüğünde çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır” dedi.

Aşı kampanyası WHO, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle yürütülüyor.

Kampanya kapsamında Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor.

WHO, aşılamanın 4 Eylül’e kadar süreceğini açıkladı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi’nde 16 Ağustos’ta ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.