İsrail, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri kalkan olarak kullanıyor iddiasında

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri terör altyapısı olarak kullandığını ileri sürerek, hastanelerin boşaltılmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas'ın hastanelerden saldırı düzenlediğini iddia etti ve uluslararası hukuka göre tıbbi kurumların terör amacıyla kullanıldığında korunma statülerini kaybettiklerini belirtti.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

"Dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz"

Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."

İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail'in Gazze'deki hedeflerinin "Hamas'ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek" olduğu cevabını verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.