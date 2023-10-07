İsrail ordusu, Hamas'ın denizden sızma girişiminin engellendiğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ise çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını açıkladı.

- İsrail : "Hamas'ın denizden sızma girişimi engellendi"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı: "Çok sayıda İsrail askerini esir aldık"

TEL AVİV - İsrail ordusu, Hamas'ın sabah saatlerinde İsrail topraklarına denizden sızma girişiminin engellendiğini, onlarca Hamas mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ise çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, deniz kuvvetlerinin sabah saatlerinde İsrail topraklarına denizden ulaşmaya çalışan onlarca Hamas mensubunu etkisiz hale getirdiği bildirildi. Sızma girişiminin engellendiği, 2 lastik botun ve 2 teknenin imha edildiği aktarıldı. Denizde gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

Hamas: "Çok sayıda İsrailli asker esir alındı"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ise yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerlerinin esir alındığını ifade etti. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Aruri, "Çok sayıda İsrail askerini esir almayı başardık. Çatışma hala devam ediyor" dedi.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere seslenen Aruri, "Mahkumlarımıza gelince, özgürlüğünüz giderek yaklaşıyor. Elimizde olan şey, sizin özgürleşmenizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Aruri, Hamas'ın özgürlük mücadelesine giriştiğini söyleyerek, "Bu bir vur-kaç operasyonu değil, topyekun bir savaş başlattık. Çatışmaların devam etmesini ve cephenin genişlemesini bekliyoruz. Tek ana hedefimiz var, özgürlüğümüz ve kutsal mekanlarımızın özgürlüğü" şeklinde konuştu.

"İsrail'in kara harekatına hazırız"

Aruri, Filistinlilerin özgürlük, İsrail işgaline karşı savaşma ve kutsal mekanlarını koruma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Zaferle, özgürlükle, bağımsızlıkla ödüllendirilene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Hamas'ın en kötü senaryoya hazır olduğunu aktaran Aruri, "Artık tüm senaryolar mümkün ve İsrail'in kara harekatına hazırız" dedi.