İsrail, Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisini öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın üst düzey 4 yetkilisini öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Şin-Bet'in sağladığı istihbarata dayanarak düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın "Ed-Derac ve'd-Tuffah Taburu" Komutanı Rıfat Abbas, yardımcısı İbrahim Cezba ve taburun Askeri ve İdari Destek Komutanı Tarık Maruf'un öldüğü kaydedildi.

Derac ve'd-Tuffah Taburu'nun, Hamas'a bağlı en önemli birim kabul edilen Gazze Şehir Tugayı'na bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tabura bağlı silahlı unsurların 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen saldırılarda aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, ordu ve Şin Bet ortaklığındaki başka bir saldırıda, Hamas'ın İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Şadi Barut'un da öldürüldüğü kaydedildi.

Barut'un, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İsrail'e yönelik saldırıları planladığı iddia edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.