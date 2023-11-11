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İsrail-Hamas çatışmasından kaçan Filistinliler güneye doğru göç ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Perşembe günü 50.000'den fazla kişinin yaya olarak ya da eşek arabalarıyla yerlerini terk ettiğini söyledi.

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail-Hamas çatışmasından kaçan Filistinliler güneye doğru göç ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Perşembe günü 50.000'den fazla kişinin yaya olarak ya da eşek arabalarıyla yerlerini terk ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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