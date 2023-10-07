İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini açıkladı. Operasyonlarda yaralananların sayısı ise 985'e ulaştı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini açıkladı.
Hamas'ın bu sabah erken saatlerde İsrail'e yönelik düzenlediği operasyonlarda can kaybı artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği belirtilirken, yaralananların sayısının ise 985'e yükseldiği kaydedildi. Yetkililer, devam eden çatışma nedeniyle ölü sayısının artacağından endişe ediyor. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya