İsrail-Hamas çatışmasında 11.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana 11.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 1.400 kişi öldü ve 239 kişi rehin alındı.

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana 11.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 1.400 kişi yaşamını yitirirken, toplamda 239 kişi de Hamas tarafından rehin alındı.