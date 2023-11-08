İsrail, Hamas'a ait silah deposunu vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), istihbarat raporları doğrultusunda Hamas'a ait olduğu belirtilen Endüstri ve Silah Departmanı'nın deposunu vurduğunu, departman sorumlusunun saldırıda öldüğünü belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), istihbarat raporları doğrultusunda savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu belirtilen Endüstri ve Silah Departmanı'nın deposunu vurduğunu, departman sorumlusunun saldırıda öldüğünü belirtti.

IDF'ten yapılan açıklamada, 'IDF savaş uçakları Gazze Şeridi'nin derinliklerinde operasyonlar düzenleyerek Hamas'a ait altyapılara saldırılara devam ediyor. İstihbarat raporları doğrultusunda IDF savaş uçağı, Hamas'ın Endüstri ve Silah Departmanı'nın deposunu vurdu, saldırıda departman sorumlusu öldürüldü' denildi.