İsrail, Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini vurduklarını açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, 'sivil olağanüstü hal' ilan edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 "askeri yerleşkeyi" ve 4 "operasyon merkezini" vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.

AA muhabirinin, komutanlarından birinin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki iddiaları sorması üzerine İsrail Ordu Sözcülüğünden "çok sayıda rapor aldıklarını ancak bunu doğrulayamayacakları" açıklaması yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.

İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.

Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde "bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da iki ambulansa silahlı kişilerce el konulduğunu ve İsrailli bir sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan sosyal medyada, İsraillilerin esir alınarak Gazze'ye getirildiğine dair birden fazla olayı gösteren videolar paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan başka görüntülerde de Filistinli silahlı grupların gelmesi üzerine bölgede bir eğlence etkinliği düzenleyen yüzlerce İsraillinin kaçıştığı görüldü.

İsrail televizyonuna konuşan bir kişi, Gazze Şeridi çevresindeki partiye katıldığını, alandan polis eşliğinde ayrılırken silahlı kişilerin ateş açtığını, arkadaşlarının vurulduğunu söyledi. Görgü tanığı, arabalarına doğru roketatar atıldığını ve son anda kaçtıklarını ifade etti.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü, 70 ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.