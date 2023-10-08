İsrail, Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu ve bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlandı.

Açıklamada, savaş uçaklarının, gün boyu (pazar) Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.