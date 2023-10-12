İsrail, Halep Havalimanı ile Şam Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı gerçekleştirdi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Şam Uluslararası Havaalanı ve Halep Havaalanı'nı eş zamanlı olarak bombaladığı belirtildi. Suriye'nin ise saldırılara karşılık verdiği ve havalimanlarının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Halep Havalimanı ile Şam Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Şam Uluslararası Havaalanı ve Halep Havaalanı'nı eş zamanlı olarak bombaladığını duyurdu. Suriye'nin ise iki saldırıya da karşılık verdiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, pistlerin hasar görmesiyle havalimanlarının hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Suriye devlet televizyonu saldırılarda can kaybı olmadığını belirtirken, İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Suriye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi düzenlenmesi dikkat çekti. İsrail, 2011'den bu yana devam eden iç savaşta Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere yüzlerce hava saldırısı düzenledi. - ŞAM