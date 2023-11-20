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İsrail Güçlerinin Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaklaşık 2 hafta önce İsrail güçlerince vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 217'ye yükseldi.