- İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 2 ölü

BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Eriha kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği baskında 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki mülteci kampına baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Qusay al-Walaji ile 25 yaşındaki Muhammed Nujoom'un vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Filistinlilerin Aqabat Jabr mülteci kampında faaliyet gösteren askerlere ateş açtığı, bunun üzerine karşılık verildiği aktarıldı.

Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.