İsrail Güçleri Yaralı Filistinliyi Ambulansın İçinde Gözaltına Aldı
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İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından yayınladıkları görüntü ile konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Dünya