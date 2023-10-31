İsrail Güçleri Tubas'ta Saldırı Düzenledi: 7 Filistinli Yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki saldırıda, 7 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Tubas'a çok sayıda araçla ve askerle baskın düzenledi.

Baskın sırasında çatışma yaşanırken, olaylarda İsrail askeri, 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'taki baskın sırasında yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanına başlamıştı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda askerlerin yanı sıra 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanın dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık tesisleri de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.