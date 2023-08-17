İsrail Güçleri Tarafından Öldürülen Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa el-Kestuni'nin naaşı kentteki El-Hay eş-Şarkı'ye getirildi ve burada toprağa verildi.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerlerinin bugün sabah saatlerinde Cenin'e düzenlediği saldırıda öldürülen Mustafa el-Kestuni'nin (32) naaşı, Halil Süleyman Hastanesinden alınarak doğduğu yer olan kentteki El-Hay eş-Şarkı'ye getirildi.
Onlarca Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Kestuni'nin naaşı burada toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de düzenlediği saldırıda başından, göğsünden ve karnından vurulan Kestuni'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.