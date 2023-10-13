İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı kılındıktan sonra Accac'ın naaşı toprağa verilmek üzere belde mezarlığına götürüldü. Filistinli direniş gruplarına ait flamalarla cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail Güçleri Tarafından Öldürülen Filistinli Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Ramallah'a bağlı Silvad beldesinde dün İsrail askerlerinin beklediği bir kontrol noktasından geçerken gerçek mermiyle öldürülen 37 yaşındaki Randa Accac adlı kadın için Deyr Cerir beldesinde cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı akabinde kılınan cenaze namazı sonrası, Accac'ın naaşı toprağa verilmek üzere belde mezarlığına götürüldü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistinli direniş gruplarına ait flamalarla cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 37 yaşındaki Randa Accac'ın dün akşam Ramallah yakınlarındaki Silvad'da bir İsrail kontrol noktasından geçerken açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyurmuştu. Accac ile aynı araçtaki 18 yaşındaki oğlu da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.