İsrail Güçleri Tarafından Öldürülen Filistinli Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıda doğrudan göğsünden vurularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Neda son yolculuğuna uğurlandı.

Nablus'taki Rafidiya Hastanesinden alınan Neda'nın naaşı, doğduğu yer olan kentteki El-Ayn Mülteci Kampı'na getirildi.

Onlarca Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Neda burada toprağa verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Neda'nın öldürülmesi, "işgal güçlerinin Filistinlilere karşı işlediği yargısız infaz, savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada Filistin'in Neda'nın öldürülmesinin sorumluluğunu tamamen İsrail hükümetine yüklediği belirtilerek, "Uluslararası toplum, Filistinlilerin başına gelmeye devam eden tarihsel adaletsizliğe sessiz ve kayıtsız kalmaktan utanmalı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli direniş gruplarından Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamalarda da İsrail'in saldırıları ve Neda'nın öldürülmesi sert bir şekilde kınanırken, saldırıların karşılıksız kalmayacağı vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Muhammed Neda'nın doğrudan göğsünden vurularak, hayatını kaybettiği belirtilmişti.