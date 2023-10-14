İsrail Güçleri Tarafından Hedef Alınan Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef aldığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Rifat'ın hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail-Filistin çatışmasının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 55'e yükseldi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef aldığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Rifat'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce de İsrail askerlerinin cuma günü Tulkerem'de ateş açarak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Ömer Esmer'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de son bir haftada 2 binden fazla sivilin ölümüne yol açan saldırılarına karşı Batı Şeria genelinde Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.