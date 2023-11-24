İsrail Güçleri Nablus'ta Baskın Düzenledi, Bir Filistinli Yaralandı
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı. Baskın sırasında 2 Filistinli gözaltına alındı ve İsrail askerleri bölgeden çekilmeden iki aracı yaktı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. İsrail askerleri yaklaşık bir saat süren baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Sağlık kaynakları da İsrail güçlerinin baskın sırasında ateş açması sonucu bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını bildirdi.
Ayrıca görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmeden iki aracı yaktığını kaydetti.
Kaynak: AA / Dünya