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İsrail Güçleri Nablus'ta Baskın Düzenledi, Bir Filistinli Yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladı. Baskın sırasında 2 Filistinli gözaltına alındı ve İsrail askerleri bölgeden çekilmeden iki aracı yaktı.