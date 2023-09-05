İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısında polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir kadını gözaltına alındı.

Olay, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Hitta Kapısı önünde yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere ve İsrail polisinin paylaştığı kamera kayıtlarına göre, Filistinli bir kadın, Hitta Kapısı'nda nöbet tutan İsrailli bir polise bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Filistinli kadını iterek ve tekmeleyerek yere yığan İsrail polisi, üzerindeki koruyucu yelek sayesinde bıçaklama girişiminden yara almadan kurtuldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden 44 yaşındaki Filistinli bir kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, yakınlarda bulunan diğer İsrail güçlerinin de müdahale ettiği Filistinli kadının sorgulanmak üzere gözaltına alındığı ifade edilirken, İsrail polis departmanının, söz konusu kadına müdahalede bulunan "polisin performansını takdir ettiği" kaydedildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.