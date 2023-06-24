İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın doğu kısmındaki Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, önce Rahmet Kapısı Mescidi'ni temizleyen 3 Filistinli gence engel oldu. Ardından izin almadıkları gerekçesiyle gözaltına alarak Mescid-i Aksa'dan çıkardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.