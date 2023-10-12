İsrail Güçleri Kalendiya Mülteci Kampı'nda Baskın Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında evlerde arama yaptığı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Tanıklar, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinli başından gerçek mermiyle yaralandı.