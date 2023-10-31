İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'da bir çocuk hayatını kaybetti. Olaylar sonucunda toplamda 18 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Abdullah Muhammed Mukbil'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu arada Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da İsrail ordusuyla çıkan olaylarda 13'ü gerçek mermiyle olmak üzere toplam 18 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz'ın öldüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita'nın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.